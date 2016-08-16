Вбивство Шеремета: поліція розповіла про результати перевірки щодо можливого стеження за журналістом

Про такі результати службового розслідування повідомила Нацполіція, інформує "Українська правда".

"Повідомляємо, що за результатами службового розслідування інформація про можливу причетність першого заступника голови Нацполіції Вадима Трояна до незаконного стеження за керівниками інтернет-видання "Українська правда" Павлом Шереметом та Оленою Притулою не підтвердилася", - йдеться в повідомленні поліції.

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Крім того, в поліції зазначили, що матеріали службового розслідування направлені до ГПУ для прийняття рішення відповідно до законодавства.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня, в центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство.

До розслідування вбивства підключилося і ФБР США. Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту через його професійну діяльність.

У ЗМІ було оприлюднено відео з моментом нібито закладки вибухівки під автомобіль, у якому загинув Шеремет.

Відео змонтоване з записів камер спостереження біля будинку, де жив журналіст. На відео фігурують дві людини: чоловік і жінка.

Раніше Служба безпеки України відмовилася повідомити, чи проводила вона стеження за журналістом "Української правди" Павлом Шереметом і керівником інтернет-видання Оленою Притулою.