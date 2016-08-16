У Донецькій області судитимуть прокурора, який перетинав блокпост з підробленим паспортом

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Донецької області, в ході розслідування встановлено, що паспорт, виданий на ім’я особи, яка на цей час знаходиться у розшуку за скоєння злочину, пов’язаного із сепаратизмом, знаходився у працівника прокуратури ще з 2013 року.

Як пояснив обвинувачуваний під час допиту, підробити документ та вклеїти в нього свою фотокартку він вирішив у червні поточного року. Головним наміром таких неправомірних дій було бажання потрапити на окуповану територію. Але, оскільки прокурорам перетин лінії розмежування заборонений, він вирішив використати паспорт на чуже ім’я.

Свою провину в скоєнні правопорушення працівник прокуратури визнав та повністю розкаявся.

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Сьогодні обвинувальний акт за ч.1, ч.4 ст.358 (підроблення документів, збут чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України скеровано до суду.

Обвинувачуваному загрожує покарання у вигляді штрафу або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня на КПВВ «Новотроїцьке» правоохоронці затримали працівника прокуратури Донецької області, який під час перетину блокпоста використав підроблений документ, виданий на ім’я особи, яка на цей час знаходиться у розшуку за скоєння злочину, пов’язаного із сепаратизмом.

Йому оголосили про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 (використання завідомо підробленого документа) КК України.