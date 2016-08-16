Адвокат Фейгін: Наша мета у справі Умерова - зупинити маховик репресій

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив адвокат Умерова, колишній адвокат народного депутата Надії Савченко Марк Фейгін.

Він зазначив, що стан здоров'я Умерова в принципі не передбачає притягнення його до кримінальної відповідальності.

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«Органи ФСБ прекрасно усвідомлювали, що в принципі можуть зіткнутися з процесуальними труднощами щодо притягнення його до відповідальності в скоєнні низки процесуальних дій... але, тим не менш, пішли на це. До реального терміну покарання його не засудять, стан здоров'я перешкоджає цьому, бо це справа символічна, вона пропагандистська, потрібно показати, як мають поводитися кримські татари, вони не повинні виступати проти березневого референдуму 2014 року, вони не повинні виступати проти окупації, вони не повинні заявляти про те, що Крим є складовою частиною єдиної України», - сказав Фейгін.

За його словами, якщо вдасться зупинити маховик репресій, змінити ставлення до кримськотатарського народу, то це буде першим кроком до вирішення проблеми кримськотатарського народу на півострові, а з іншого боку - створить політичні передумови для початку діалогу: «а що взагалі має відбуватися на півострові і як мають жити там люди, які не згодні з тим, що він є частиною території РФ».

«Зупинка репресій - це є наша безпосередня мета участі у цих справах», - додав Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий "прокурор Республіки Крим" Наталя Поклонська заявила, що стосовно Умерова порушено кримінальну справу за "екстремізм".

Слідчий вручив Умерову підписку про невиїзд із окупованого Російською Федерацією Криму.

11 серпня Київський районний суд Сімферополя задовольнив клопотання про поміщення Умерова до психіатричного стаціонару для проведення судово-психіатричної експертизи.