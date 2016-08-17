У Тернополі затримали уродженця Донеччини, який разом з місцевим мешканцем грабував людей

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до чергової частини міськвідділу поліції надійшло повідомлення про розбійний напад та пограбування. Близько першої години ночі в центрі міста на 21-річного тернополянина накинулися двоє невідомих. Вони ледь не до смерті побили чоловіка та забрали мобільний телефон і сумку, в якій було 500 грн. і паспорт. Через три години слідчо-оперативна група виїхала на виклик 20-річної тернополянки, котру двоє молодиків пограбували поблизу парку «Топільче». Нападники вдарили її по голові, вихопили з рук сумку з гаманцем і мобільним телефоном, а також зірвали срібні прикраси.

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Невдовзі правоохоронці вийшли на слід підозрюваних. Ними виявилися 22-річний раніше судимий уродженець Донеччини та 24-річний житель села Велика Лука Тернопільського району, котрий перебував в оперативному розшуку за крадіжки ноутбуків. З’ясувалося, що розбій та пограбування зловмисники вчинили, повертаючись напідпитку з розважального закладу.

Обидва нападники затримані. Їм обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 ККУ – розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, та ч. 2 ст. 186 ККУ – грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого.