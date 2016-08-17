У Дніпрі на День міста вперше проведуть авіашоу

Як повідомила Міському сайту координатор цього заходу Тетяна Фадєєва, на першому авіафестивалі гостей чекають змагання на Кубок мера Дніпра з літакового спорту-2016. У змаганнях візьмуть участь більше десяти типів літаків з усієї України, таких як Extra -330, Gruman, Piper, Cessna TTX ЯК-52, АН-2, Аеропракт А-22, Auto-Gyro та інші.

Авіафестиваль DNIPRO OPEN SKY відкриють повітряним фрістайлом та показовими стрибками парашутистів. Також у всіх гостей фестивалю буде унікальна можливість стати не просто глядачами, але й учасниками - понад 600 гостей зможуть здійснити авіапрогулянку над Дніпром на 2-х і 4-х місних літаках. Знаковою подією фестивалю стане виставка спортивної та цивільної авіатехніки, показові виступи авіа - і автомоделістів.

Гостей фестивалю чекають зони активного відпочинку (аvia-фотопроект, майстер-класи, виставка і ярмарок hand made, дитяча зона — ігри з аніматорами, конкурси та розваги, ігрова зона - пейнтбол, гонки на ралі-таксі, драйв на баггі, кінні прогулянки, квадрокоптери, гироборди, батути та інше) і можливість побачити рідний Дніпро з висоти пташиного польоту, піднявшись на барвистій повітряній кулі.

Перекусити гості зможуть в фуд-зоні. Також буде обладнано концертний майданчик, де виступатимуть діджеї та музичні колективи Дніпра.

9 вересня з 12:00 до 18:00 відбудуться авіапрогулянки за попереднім записом для всіх бажаючих на 4-х місних літаках.