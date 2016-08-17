У Дніпрі на День міста вперше проведуть авіашоу
10 та 11 вересня пройде перший в історії Дніпра Авіафестиваль DNIPRO OPEN SKY на аеродромі "Кам'янка", приурочений до ювілейного Дня міста.
Як повідомила Міському сайту координатор цього заходу Тетяна Фадєєва, на першому авіафестивалі гостей чекають змагання на Кубок мера Дніпра з літакового спорту-2016. У змаганнях візьмуть участь більше десяти типів літаків з усієї України, таких як Extra -330, Gruman, Piper, Cessna TTX ЯК-52, АН-2, Аеропракт А-22, Auto-Gyro та інші.
Авіафестиваль DNIPRO OPEN SKY відкриють повітряним фрістайлом та показовими стрибками парашутистів. Також у всіх гостей фестивалю буде унікальна можливість стати не просто глядачами, але й учасниками - понад 600 гостей зможуть здійснити авіапрогулянку над Дніпром на 2-х і 4-х місних літаках. Знаковою подією фестивалю стане виставка спортивної та цивільної авіатехніки, показові виступи авіа - і автомоделістів.
Гостей фестивалю чекають зони активного відпочинку (аvia-фотопроект, майстер-класи, виставка і ярмарок hand made, дитяча зона — ігри з аніматорами, конкурси та розваги, ігрова зона - пейнтбол, гонки на ралі-таксі, драйв на баггі, кінні прогулянки, квадрокоптери, гироборди, батути та інше) і можливість побачити рідний Дніпро з висоти пташиного польоту, піднявшись на барвистій повітряній кулі.
Перекусити гості зможуть в фуд-зоні. Також буде обладнано концертний майданчик, де виступатимуть діджеї та музичні колективи Дніпра.
9 вересня з 12:00 до 18:00 відбудуться авіапрогулянки за попереднім записом для всіх бажаючих на 4-х місних літаках.