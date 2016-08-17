Суд дозволив заочно розглядати справу священника УПЦ МП, який коригував вогонь бойовиків по ЗСУ
Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури столиці про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього протоієрея Свято-Іверського жіночого монастиря Донецька (УПЦ МП), який коригував артилерійський вогонь бойовиків.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2015 року священнослужитель, перебуваючи у Макіївці (Донецька область), отримав від невстановленої особи координати місцезнаходження підрозділів Збройних сил України біля с. Миколаївка, які у подальшому передав представникам терористичної організації «ДНР». У той же день артилерійський підрозділ військової частини ЗСУ, який базувався в районі Миколаївки, був тричі обстріляний з боку незаконних збройних формувань «ДНР».
Читайте такожУ Києві настоятелю храму УПЦ МП двічі вистрелили в голову
Слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування за ч.1 ст.258-3 (сприяння діяльності терористичній групі чи терористичній організації) КК України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
На даний час отримано ухвалу Печерського райсуду Києва про дозвіл на затримання священнослужителя для участі у розгляді клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.