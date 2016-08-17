Суд дозволив заочно розглядати справу священника УПЦ МП, який коригував вогонь бойовиків по ЗСУ

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2015 року священнослужитель, перебуваючи у Макіївці (Донецька область), отримав від невстановленої особи координати місцезнаходження підрозділів Збройних сил України біля с. Миколаївка, які у подальшому передав представникам терористичної організації «ДНР». У той же день артилерійський підрозділ військової частини ЗСУ, який базувався в районі Миколаївки, був тричі обстріляний з боку незаконних збройних формувань «ДНР».

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Слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування за ч.1 ст.258-3 (сприяння діяльності терористичній групі чи терористичній організації) КК України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

На даний час отримано ухвалу Печерського райсуду Києва про дозвіл на затримання священнослужителя для участі у розгляді клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.