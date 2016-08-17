Міноборони провело останні приготування до Маршу Незалежності (фоторепортаж)

Про це повідомили у відомстві, опублікувавши фоторепортаж.

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Як повідомлялося раніше, окрім ЗСУ, на параді цьогоріч очікують працівників СБУ, прикордонників, співробітників МВС. Маршем також пройдуть воїни АТО та ветерани АТО. Очікується також, що у марші візьмуть участь патрульні поліцейські.

Для святкування річниці Незалежності планується залучити майже 200 одиниць техніки. При цьому жодна одиниця техніки з фронту не братиме участь у марші.