Матіос про справу бійців "Торнадо": Чим ближче вирок, тим менше можна буде говорити про переслідування

Про це він сказав в ефірі "5 каналу".

"Однозначно завершиться рішенням України. Це буде вирок. Я переконаний у цьому, знаючи достатність доказів, які надає сторона обвинувачення і державне обвинувачення в обличчі військових прокурорів", - заявив Матіос.

Головний військовий прокурор стверджує, що у суспільстві певними силами відбувається намагання експлуатувати поняття патріотизму, щоб захистити бійців "Торнадо".

За його словами, бійці "Торнадо" вчиняли надзвичайно жорстокі злочини стосовно простих громадян.

"Чим ближче вирок, тим менше можна буде говорити, що це переслідування", - заявив Матіос.

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Як повідомляв УНІАН, 17 червня 2015 року суд заарештував вісьмох бійців роти "Торнадо" за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти Руслан Онищенко у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ. Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».