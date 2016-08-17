Засідання по справі бійців "Торнадо" знову перенесли, обвинувачені заявили про побиття конвоїрами

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Ігор Мосійчук.

«Судове засідання по справі спецбатальйону "Торнадо" перенесено на п'ятницю, 19 серпня, на 14:00 в зв'язку з госпіталізацією побитого вчора бійця», - написав він.

Раніше Мосійчук повідомив, що «торнадівці» погодилися на етапування до суду після фіксації побоїв.

«Після фіксації побоїв, завданих вчора, торнадівці погодилися на етапування в Оболонський райсуд Києва після заміни конвою. Конвой зараз замінили, і торнадівців етапують до суду», - повідомив він.

Читайте такожГПУ оприлюднила відео з закритих судових засідань над "торнадівцями"

Як повідомляв УНІАН, сьогодні має відбутися чергове засідання суду у справі бійців «Торнадо». Однак один із захисників «торнадівців» повідомив, що обвинувачені відмовилися залишати СІЗО через те, що їх кілька разів під час доставки в зал суду побили конвоїри.

16 серпня в Інтернеті була поширена інформація про нібито побиття бійців розформованої роти «Торнадо», зокрема Миколи Цукура. 9 серпня бійці батальйону "Торнадо" також заявляли про тортури і побиття одного з них в будівлі суду.

7 червня 2015 року суд заарештував вісьмох бійців роти "Торнадо" ГУ МВС України у Луганській області за підозрою у скоєнні ряду тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти Руслан Онищенко в період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ. У той же день міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».