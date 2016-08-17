Засідання по справі бійців "Торнадо" знову перенесли, обвинувачені заявили про побиття конвоїрами
Засідання Оболонського районного суду Києва по справі бійців розформованої роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" перенесено на п'ятницю, 19 серпня.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Ігор Мосійчук.
«Судове засідання по справі спецбатальйону "Торнадо" перенесено на п'ятницю, 19 серпня, на 14:00 в зв'язку з госпіталізацією побитого вчора бійця», - написав він.
Раніше Мосійчук повідомив, що «торнадівці» погодилися на етапування до суду після фіксації побоїв.
«Після фіксації побоїв, завданих вчора, торнадівці погодилися на етапування в Оболонський райсуд Києва після заміни конвою. Конвой зараз замінили, і торнадівців етапують до суду», - повідомив він.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні має відбутися чергове засідання суду у справі бійців «Торнадо». Однак один із захисників «торнадівців» повідомив, що обвинувачені відмовилися залишати СІЗО через те, що їх кілька разів під час доставки в зал суду побили конвоїри.
16 серпня в Інтернеті була поширена інформація про нібито побиття бійців розформованої роти «Торнадо», зокрема Миколи Цукура. 9 серпня бійці батальйону "Торнадо" також заявляли про тортури і побиття одного з них в будівлі суду.
7 червня 2015 року суд заарештував вісьмох бійців роти "Торнадо" ГУ МВС України у Луганській області за підозрою у скоєнні ряду тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти Руслан Онищенко в період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ. У той же день міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».