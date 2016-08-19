Справу священника УПЦ МП, який коригував вогонь терористів "ДНР", передали до суду

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Як нагадують у відомстві, в січні минулого року священнослужитель, перебуваючи у Макіївці (Донецька область), передав представникам «ДНР» координати місцезнаходження підрозділів Збройних сил України поблизу села Миколаївка. Того ж дня позиції українських підрозділів, які перебували у цьому населеному пункті, були тричі обстріляні незаконними збройними формуваннями «ДНР».

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Оскільки священник переховується від правоохоронних органів України, йому було заочно повідомлено про підозру за ч.1 ст.258-3 (сприяння діяльності терористичній групі чи терористичній організації) КК України та оголошено у розшук.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Печерського райсуду для розгляду по суті, додали в прокуратурі.