У Севастополі під каменепадом загинули двоє туристів
15:31, 23 вересня 2008Суспільство
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Трагедія на мисі Айя
Учора, 22 вересня, у Балаклавському районі Севастополя, на мисі Айя, в районі скелі Перший Шпиталь, унаслідок каменепаду загинули двоє туристів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, туристи - чоловік і жінка, 1973 і 1982 років народження, жителі Запоріжжя, - перебували в наметі. У зв’язку з загрозою нового каменепаду роботи з вилучення тіл загиблих були завершені сьогодні.
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