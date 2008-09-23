У Севастополі під каменепадом загинули двоє туристів

Учора, 22 вересня, у Балаклавському районі Севастополя, на мисі Айя, в районі скелі Перший Шпиталь, унаслідок каменепаду загинули двоє туристів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, туристи - чоловік і жінка, 1973 і 1982 років народження, жителі Запоріжжя, - перебували в наметі. У зв’язку з загрозою нового каменепаду роботи з вилучення тіл загиблих були завершені сьогодні.