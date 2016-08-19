У Пентагоні не бачать ознак підготовки російського вторгнення в Україну – The Wall Street Journal

14:17, 19 серпня 2016
Суспільство
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Військові США, які спостерігають за пересуванням російських військ, не побачили ознак підготовки військового вторгнення Росії в Україну.

REUTERS

Військові США, вже протягом двох років (після анексії Криму - УНІАН) ретельно спостерігають за пересуванням російських військ і техніки, в тому числі і поряд з кордонами України, пише Новое время з посиланням на The Wall Street Journal.

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Згідно з повідомленням, в даний момент вони не виявляють ознак безпосередної російської загрози для України, про що повідомило виданню високопоставлене джерело в американському оборонному відомстві.

"Це довгостроковий тренд і тут немає нічого нового", - сказав чиновник.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив раніше, що ймовірність ескалації конфлікту залишається значною, тому Збройні сили України готові дати відсіч ворогові.

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