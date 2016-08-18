Імовірність загострення конфлікту залишається високою і ЗСУ готові дати відсіч ворогу - Порошенко

Про це сказав президент Петро Порошенко під час виступу у місті Броди Львівської області після вшанування пам'яті загиблих в зоні АТО льотчиків.

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"Імовірність ескалації конфлікту залишається дуже значною. Та й повномасштабного російського вторгнення по всіх азимутах ми абсолютно не виключаємо", - сказав Порошенко.

Водночас, наголосив він, "ми готові, наші Збройні сили, дати відсіч ворогу і на сході нашої України, де ворог окупує Донбас, і вздовж адміністративного кордону з Кримом". "Коли б ці провокації (обстріли з боку бойовиків - УНІАН) не мали місце. Зараз, щодня, чи під час Дня Незалежності", - сказав президент.

Анексія та окупація Криму, “гібридна війна” на Донбасі стали для нас справжньою Вітчизняною війною за Україну, за її волю і незалежність — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 августа 2016 г.

Він повідомив, що за його дорученням начальник Генерального штабу ЗСУ, генерал Віктор Муженко перебуває в зоні АТО та особисто бачив артилетрійські обстріли. "Вчора в районі 1-ї години ночі була остання доповідь. І можу наголосити і повідомити українському народу: українські Збройні сили готові дати відсіч. І на передій лінії, і маємо достатньо резервів, і по будь-якому напрямку", - запевнив Порошенко.