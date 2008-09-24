Ахметов визначив рейтинг українських вузів

Київський національний університет ім. Т.Шевченка і Національна юридична академія імені Я.Мудрого (Харків) визнані найрейтинговішими вищими навчальними закладами країни.

Такими виявились представлені на прес-конференції в УНІАН результати реалізації пілотного проекту «Компас» з визначення рейтингу вузів України за рівнем задоволення освітою.

Проект ініційований компанією «Сістем Кепітал Менеджмент» (СКМ) і Добродійним фондом «Розвиток України» в рамках проекту «СКМ – вузам». Ідея проекту також знайшла підтримку з боку Світового банку (World Bank) та інших українських і міжнародних організацій.

За словами менеджера проектів СКМ Наталії КРИВУЛІНОЇ, дане дослідження стало першим загальнонаціональним рейтингом, що відображає оцінку якості освіти випускниками і потенційними працедавцями.

«Проект націлено на визначення вузів, навчання в яких має найбільшу практичну цінність і відповідає вимогам реального сектора економіки, а також гарантує випускникам надійні перспективи працевлаштування», - відзначила Н.КРІВУЛІНА.

Вона також акцентувала увагу на тому, що невід`ємною частиною проекту є широке інформування громадськості, учасників процесу навчання (студентів), споживачів освітніх послуг (абітурієнтів і їхніх батьків, працедавців) і представників вузів (адміністрація, викладацький склад) про ступінь відповідності освітніх послуг потребам ринку праці і про загальну оцінку вузів серед випускників і працедавців.

Загалом у рамках рейтингу було оцінено 228 вузів.

За результатами складеного рейтингу, до п`ятірки найсильніших українських вищих навчальних закладів увійшли дев`ять університетів.

Перше місце рейтингу посіли Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ) і Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого (Харків).

Друге місце рейтингу одержали Національний університет “Києво-Могилянська Академія” (Київ) і Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”.

Третє місце поділили Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київський національний університет внутрішніх справ, Київський національний університет будівництва та архітектури.

Четверті і п`яті рейтингові позиції зайняли, відповідно, Київський національний торговельно-економічний університет і Донецький національний технічний університет.

Дослідницько-аналітична робота зі складання рейтингу проводилася Київським міжнародним інститутом соціології. Практичний етап дослідження проходив у травні-червні 2008 року з використанням методів особистого і телефонного інтерв`ю, опитування за допомогою електронної пошти і онлайн-опитувань.