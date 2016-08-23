Порошенко вручив нагороди видатним українцям

Церемонія нагородження відбулася у Маріїнському палаці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, серед нагороджених - письменник Олег Чорногуз, оперний співак Анатолій Кочерга, заступник голови Тернопільської обласної організації Всеукраїнського товариства політв'язнів і репресованих Ігор Олещук, голова громадської організації "Товариство воїнів-учасників, ветеранів АТО на Сході України" Андрій Марчук.

Також державні нагороди отримали актриса театру і кіно, громадський діяч Раїса Недашківська та міністр фінансів у 2014-2016 роках Наталя Яресько.

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Як зазначається в повідомленні, на церемонії нагородження були присутні представники різних сфер та галузей: освіти і промисловості, науки і культури, транспорту, мистецтва і сільського господарства, медики, громадські діячі, вчителі, журналісти, працівники комунальної сфери з усіх областей України і міста Києва.

«Вас об’єднує те, що ви – кращі із кращих, найдостойніші, найпатріотичніші. Своєю працею творите державу – нову Україну. Ви заслуговуєте на повагу й шану своїх співвітчизників, усього суспільства», - звернувся глава держави до нагороджених. Президент подякував за сумлінну працю, професіоналізм, творчість, відданість державі та народу та побажав творчої наснаги, нових звершень і здобутків на благо Батьківщини.