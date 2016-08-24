На Хрещатику вишикувалась військова техніка в очікуванні параду (відео)

Станом на 8 ранку у столиці ллє дощ. Дійство вже окрестили наймаштабнішим за всі роки незалежності, повідомляє ТСН.

Як зазначається, рух транспорту, а в окремих місцях і пішохідний перекрили передусім довкола тих місць, де триватимуть урочистості.

Хрещатик буде перекритим з 8-й ранку до 10-ї вечора. Закриті для проїзду авто вулиці довкола Михайлівської і Софійської площ - Мала Житомирська, Трьохсвятительська та Михайлівська, та частина вулиці Володимирської; Вулиці Прорізна, Богдана Хмельницького та бульвар Тараса Шевченка. Немає руху на вулицях Інститутській та Городецького. З міркувань безпеки з 8-ї ранку на вхід та вихід будуть закриті метро Майдан Незалежності та Хрещатик з боку Інститутської, а також усі підземні переходи уздовж Хрещатика.

Окрім того, не проїхати уже в районі площі Слави - там до восьмої вечора триватиме святковий фестиваль. І частково паралізований до обіду буде й лівий берег на Русанівській та Дніпровській набережній - там відбудеться щорічний забіг у вишиванках. Після параду- опівдні, Хрещатиком та Майданом пройде "Шестя нескорених", у якому візьмуть участь ветерани АТО, волонтери, лікарі, капелани та родичі загиблих героїв. Військова техніка, запевняють у Міноборони, це бойові машини, які не задіяні у війні на Донбасі. А саме - танки, бронетранспортери кількох модифікацій, артилерійські системи та ракетні комплекси, з армійського резерву, модернізовані на українських підприємствах. І вже після урочистого "Маршу Незалежності" їх передадуть до військових частин.

Вперше за часів незалежності військова техніка Хрещатиком пройшла у 1998 році. До цього чотири роки паради на День Незалежності відбувалися без неї. Наймасштабнішою демонстрацією досягнень українського воєнпрому був парад на честь 10-річного ювілею вільної країни. 24 серпня 2001 року у центр Києва виїхали 173 машини. Саме тоді тисячі киян та туристів побачили танки "Оплот" та зенітно-ракетні комплекси "С-300". Потім кілька років поспіль Хрещатиком на День Незалежності крокували тільки військові оркестри, натомість 2008 року техніка була не лише на вулицях, а й у повітрі, у небо над Києвом здійнялися 22 літаки та 9 гелікоптерів.

За рік провели ще масштабніший парад - власне, святкування 18 дня народження України було дотепер рекордним: 35 літаків та гвинтокрилів, новітні бронемашини "Дозор-Б", "Ладья" та "Козак" і три з половиною тисячі військовослужбовців.