Порошенко: Через військкомати на фронт прийшли 300 тисяч осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу в центрі Києва з нагоди Дня Незалежності України.

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"Через військкомати на фронт прийшли майже 300 тисяч осіб. Найперші добровольці, потім мобілізовані, тепер контрактники. І якби ми рухалися за інерцією минулого року, то зараз вже мала би завершуватися дев'ята черга мобілізації, але ми не починали ще й сьомої", - наголосив Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что за более чем два года войны погибли 2504 украинских воина.