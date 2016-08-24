Порошенко: Через військкомати на фронт прийшли 300 тисяч осіб
11:15, 24 серпня 2016Суспільство
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що через військкомати на фронт на Донбасі прийшло майже 300 тис. осіб.
Першими на фронт пішли добровольці, потім мобілізовані, тепер контрактники, зазначив Порошенко / УНІАН / POOL
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу в центрі Києва з нагоди Дня Незалежності України.
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"Через військкомати на фронт прийшли майже 300 тисяч осіб. Найперші добровольці, потім мобілізовані, тепер контрактники. І якби ми рухалися за інерцією минулого року, то зараз вже мала би завершуватися дев'ята черга мобілізації, але ми не починали ще й сьомої", - наголосив Порошенко.
Напомним, ранее Порошенко заявил, что за более чем два года войны погибли 2504 украинских воина.
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