За понад два роки війни загинули 2504 українських воїни — Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив під час виступу в центрі Києва з нагоди Дня Незалежності України.

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“Озираючись назад на понад два роки війни, можна впевнено стверджувати, що ворогу не вдалося реалізувати жодної стратегічної задачі, і він не зміг поставити Україну на коліна. За це і загинули 2504 наших воїни”, - заявив він.

“Озираючись назад на понад два роки війни, можна впевнено стверджувати, що ворогу не вдалося реалізувати жодної стратегічної задачі, і він не зміг поставити Україну на коліна. За це і загинули 2504 наших воїни”, - заявив він.

Порошенко вкотре підкреслив, що головний гарант держави – Збройні сили.

"Виникає питання, а яка гарантія того, що всі наші оптимістичні плани не залишаться на папері і не повиснуть у повітрі? Відповідь очевидна. Головний наш гарант – це є Збройні сили України. Це куди серйозніше, ніж Будапештський меморандум", - наголосив глава держави.