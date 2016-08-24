Красу України показали з висоти пташиного польоту у відео до Дня Незалежності

Проект "Моя країна. Прекрасна і незалежна" створено до 25-ї річниці Незалежності України.

Над створенням відео телеканал 1+1 і Перша Приватна Броварня працювали протягом року, знімаючи найкрасивіші куточки нашої держави - "восени і влітку, під оксамитовим снігом та барвистим осіннім листям".

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Як повідомляв УНІАН, Україна святкує 25-ту річницю Незалежності. З нагоди свята в країні запланована маса заходів.

У столиці відбувся військовий парад. На Майдані Незалежності в Києві відбулося урочисте проходження парадних розрахунків підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії та інших силових структур. Також центром Києва пройшла військова техніка.