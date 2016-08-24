У Львові до Дня Незалежності відбулася "Зіркова естафета" та парад раритетних трамваїв (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, понад тисячі городян та гостей міста сьогодні зібралися у центрі Львова.

Урочистості розпочались із прибуття учасників "Зіркової естафети" біля пам’ятника Тарасу Шевченку з різних куточків Львова. Стартувала естафета у Львові 25 колонами від пам’ятників видатним діячам української державності. Серед учасників естафети були представники спортивних товариств, студенти, уславлені олімпійці Львівщини, спортивні журналісти, спортивні лікарі, переможці змагань дворового футболу, а також діти учасників АТО.

Під час прямого включення із Майдану Незалежності у Києві присутні долучились до загальнонаціонального флешмобу та спільно із рештою областей заспівали Державний Гімн України, а також вшанували загиблих Героїв України хвилиною мовчання. Після цього на великому екрані транслювався військовий парад, що проходив у столиці.

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Керівництво області та міста, представники військових формувань, ветеранських організацій поклали квіти до пам’ятника українському Кобзареві. Також голова облдержадміністрації Олег Синютка вручив державні нагороди та почесні звання педагогам, митцям та видатним мешканцям Львівщини.

Крім того, з нагоди свята відбувся святковий парад трамваїв. Прикрашені прапорцями із гербом міста і старовинними фото електротранспорту два раритетні та сучасний трамвай проїхали центром міста. Під час параду всі охочі могли проїхатися у раритетному електротранспорті і прослухати розповідь про історію львівського трамваю.

Після завершення урочистостей і параду трамваїв у центрі міста розпочався святковий концерт «Молода Незалежність», який триватиме до 23.00.

Також сьогодні о 18.30 у центрі Львова розпочнеться Міжнародний фестиваль фольклору «Етновир», в якому візьмуть участь колективи із Сербії, Польщі, Чехії, Індії, України.

Спеціально до свята одна з крамниць створила ювілейну монету з десертного шоколаду. Презентуватимуть її о 17.00 біля міської Ратуші, а потім усіх пригощатимуть смачним шоколадом. Діаметр виробу – 60 сантиметрів, товщина – 6 сантиметрів, вага – понад 20 кілограмів. Зразком стала монета Нацбанку, яка була випущена до 25-річччя Незалежності України. Усі елементи шоколадної монети кондитери вирізали власноруч.

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У місті сьогодні чергують 380 поліцейських та 96 автопатрулів.

Загалом порядок під час святкування Дня Незалежності на Львівщині правопорядок забезпечують понад 2,6 тис. поліцейських та більш як 200 автопатрулів.