У МЗС не підтвердили інформацію про затримання екс-мера Херсона в Домінікані

Про це РБК-Україна повідомили в консульській службі МЗС.

"Станом на зараз офіційної інформації, отриманої від нашого посольства (в Домініканській Республіці - ред.) по затриманню громадян України немає", - заявила радник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Ореста Старак.

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У МЗС також зазначили, що не розголошують персональних даних, в тому числі прізвищ громадян України, в разі надходження інформації про їх затримання на території інших країн.

Раніше ЗМІ повідомляли, що депутата Херсонської міськради та колишнього мера Херсона Володимира Сальдо затримали на курорті Баваро в Домініканській Республіці нібито за викрадення людини, раніше "злившого" компромат на нього. Затримання Сальдо також підтвердило каналу "112 Україна" посольство України на Кубі і в Домінікані за сумісництвом)