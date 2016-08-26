Суд заарештував одного з головних податківців Миколаївщини, затриманого на хабарі у 700 тисяч

Як повідомила УНІАН прес-секретар військової прокуратури Південного регіону України Яна Стекачова, відповідне рішення суд ухвалив 25 серпня. Крім того, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою посереднику цього злочину.

За словами Стекачової, чиновник та посередник були затримані 23 серпня під час одержання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 140 тисяч гривень.

«Всього правоохоронцями задокументовано кілька епізодів вимагання та отримання посадовцем хабарів на загальну суму майже 700 тисяч гривень за неперешкоджання в здійсненні підприємством комерційної діяльності», - додала прес-секретар.

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Заступник військового прокурора Одеського гарнізону Андрій Глумаков зазначив, що прокуратура наполягала на заставі в розмірі 10 мільйонів гривень податківцю та 5 мільйонів - посереднику.

«На жаль, суд із такою позицією прокурора не погодився, визначивши заставу в значно меншому розмірі: 1,15 мільйона гривень - для чиновника, 800 тисяч гривень - для співучасника», - підкреслив Глумаков.

Проводиться розслідування за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою в особливо великому розмірі) КК України.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня правоохоронці затримали першого заступника начальника Головного управління ДФС у Миколаївській області Романа Підгородинського, який одержав 700 тисяч гривень хабара. Гроші він отримав через посередника за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.