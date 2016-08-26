Врадіївка-2 на Миколаївщині: водолази припинили шукати пістолет, із якого вбито Цукермана (відео)

Фахівці прочесали все дно річки біля мосту, але нічого не знайшли, йдеться в сюжеті ТСН.

Згодом з'явилася інформація, що зброя могла бути в іншому місці. Називали навіть якусь схованку заарештованого копа. Однак про те, що знаряддя вбивства знайдено, інформації немає.

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Найзаплутанішою є ситуація з тілом загиблого. Після офіційної експертизи у Миколаєві, яка засвідчила, що смерть настала внаслідок крововтрати та травматичного поранення серця, тіло видали родичам. Ті заявили, що доправили його на додаткову експертизу в Умань. Там ТСН запевнили, що з Миколаївщини їм нікого не привозили.

Як вдалося з'ясувати, повторну експертизу таки проводили, але знову у Миколаєві. І тіло вже віддали родичам для поховання.

У ніч на 24 серпня в Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний житель Кривого Озера Олександр Цукерман. Як стверджують у поліції, померлий пручався, тому поліцейські застосували «заходи фізичного впливу та наручники». Пізніше з'явилася інформація, що Цукерман помер від вогнепальних поранень. За даними судмедекспертизи, у нього стріляли впритул з травматичного пістолета.