ЗМІ назвали дату повторної експертизи тіла вбитого поліцейськими жителя Кривого Озера (відео)

В Умані хоч і не одразу, але погодилися провести необхідні дослідження, йдеться в сюжеті ТСН.

Фахівці працюватимуть у п'ятницю, 26 серпня. Тим часом у Миколаєві обирають запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві чоловіка.

Олександр Причипойда та Микола Хоменко вже дізналися, що наступні 30 днів проведуть за ґратами. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу Денису Ляхвацькому. Саме він, зі слів колег, стріляв у Цукермана з травматичної зброї, коли той вибіг на правоохоронців з лопатою.

Ця історія призвела до великих кадрових змін. Керівник Національної поліції Хатія Деканоідзе вже представила нового виконувача обов'язків керівника обласної поліції та заявила про розформування райвідділку в Кривому Озері. Керувати правоохоронцями в цьому місті тепер буде 34-річний Олександр Горпинич. Він уже пообіцяв нікого з поліцейських просто так на вулицю не виганяти, а ретельно дослідити всі обвинувачення, котрі місцеві жителі висувають на адресу правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня в Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний чоловік. Як стверджують у поліції, померлий пручався, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники".

У прес-службі прокуратури Миколаївської області повідомили, що 24 серпня в Кривому Озері майже 200 місцевих жителів пікетували прокуратуру та райвідділу поліції у зв'язку із загибеллю чоловіка, який помер під час затримання поліцейськими.