Міносвіти звільнило в.о. ректора НАУ, затриманого на хабарі

Про це йдеться в наказі МОН від 26 серпня № 404-к "Про увільнення від виконання обов'язків ректора", оприлюдненому на сайті відомства.

"Таке рішення було прийнято на підставі рішення комісії МОН з перевірки скарг і звернень громадян щодо Національного авіаційного університету 23 серпня 2016 року", - повідомляється на сайті МОН.

При цьому директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров зауважив: "Сьогодні з’явилося повідомлення, що СБУ затримала Харченка під час отримання хабаря в розмірі 170 тисяч євро – це ще одне свідчення, що рішення комісії МОН щодо Харченка було правильним, а його звільнення – закономірним".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час отримання хабара затриманий т.в.о. ректора Національного авіаційного університету. Правоохоронці встановили, що посадовець через посередника адвоката вимагав 170 тис. євро від професора. У таку суму чиновник оцінив підписання наказу про призначення науковця на посаду в університеті. Т.в.о ректора та адвоката було затримано у робочих кабінетах після отримання частини хабара у розмірі 100 тис. євро.