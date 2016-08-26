НАБУ повідомило подробиці затримання тимчасового керівника НАУ

Як повідомляє прес-служба відомства, ректор вимагав 5 мільйонів гривень та додатково 50 тисяч доларів США за відсутність перешкод у поновленні на посадах колишніх працівників університету, та обіцяв підписати накази про їх призначення.

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Так, частину хабаря т.в.о. ректора отримав через посередника за підписання наказу про поновлення на посаді в НАУ одного з професорів.

Зазначається, що наразі проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Як повідомляв УНІАН, під час отримання хабара в розмірі 170 тис. євро затриманий т.в.о. ректора Національного авіаційного університету.

На сайті університету зазначається, що т.в.о. ректора університету є доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Харченко Володимир.