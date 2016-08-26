Інтерпол обіцяє дати відповідь щодо Онищенка до 6 вересня - Холодницький

Про це в коментарі телеканалу 112 Україна заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Обіцяють до 6 вересня вже визначитися з подальшими діями і подальшими кроками у цій справі саме за лінією Інтерполу. Він (Онищенко - УНІАН) поки ще активно пересувається. У нас є інформація, що він кілька днів тому прилітав до Росії. Людина пересувається, але ми вживаємо всіх заходів, щоб вона не змогла більше цього робити", - сказав Холодницький.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Холодницький висловлював сподівання, що Онищенка буде оголошено у міжнародний розшук у серпні.

Нагадаємо, у червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке заподіяло шкоду державі у розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування». Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Олександр Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України. Зараз Онищенко, за останніми даними, перебуває в Лондоні.

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НАБУ двічі викликало його на допит як підозрюваного, проте він жодного разу не з’явився.

9 серпня Солом'янський районний суд Києва дозволив затримати депутата Онищенко з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

10 серпня Онищенко оголошений у всеукраїнський розшук.