На Тернопільщині 17 малюків із дитсадка потрапили до лікарні

У Тернопільській області з харчовим отруєнням госпіталізовано 17 вихованців дитсадка з міста Скалат.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, 26 вересня до інфекційних відділень лікарень у містах Скалат, Підволочиськ і Тернопіль з попереднім діагнозом «харчове отруєння» було госпіталізовано 17 дітей (2002 і 2003 років народження). Ще 5 малюків перебувають на амбулаторному лікуванні.

Усі вони відвідують дитячий садочок «Ромашка» у Скалаті. Всього в цьому дошкільному закладі виховуються 153 дитини.

Станом на 7.00 сьогоднішнього дня госпіталізовані діти перебувають у стані середньої важкості.

Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється. Ситуація контролюється Головним облуправлінням МНС.