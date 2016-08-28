У Тернополі відкрили меморіальну дошку польському кінорежисеру та сценаристу Єжи Гоффману

У Тернополі сьогодні відкрили меморіальну дошку польському кінорежисеру та сценаристу Єжи Гоффману.

Як передає кореспондент УНІАН, барельєф із зображенням режисера розмістили на фасаді Палацу кіно.

Гоффмана влада міста вирішила вшанувати меморіальною дошкою у зв’язку з тим, що на початку Другої світової війни майже рік він жив у Тернополі, при цьому відзняв чимало документальних фільмів про Україну, а також через те, що під час російського вторгнення в Україну 2014 року він виступив на підтримку нашого народу.

«Сьогодні ми в черговий раз показуємо приклад дружби між Україною та Польщею. В часи, коли ворожа російська пропаганда робить все можливе, щоб зробити з наших народів ворогів, такі акції особливо важливі. Як і такі люди, як Єжи Гоффман. Він своїм прикладом та творчістю вчить українців та поляків, як треба жити в мирі та добросусідстві, допомагати один одному в критичні моменти нашої історії», – сказав під час відкриття меморіальної дошки міський голова Сергій Надал.