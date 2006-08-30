П`яний, тричі судимий, повертався з поминок брата і збив насмерть пішохода

У Маріуполі тричі судимий чоловік після поминань сів п`яним за кермо і збив насмерть пішохода.

Як повідомили УНІАН у Центрі по зв`язках з громадськістю УМВД в Донецькій області, прибувши за викликом на дорожньо-транспортну пригоду, співробітники міліції знайшли двох постраждалих, один з яких був тяжко травмований, а інший вже мертвий.

Співробітникам міліції допомогли таксисти, які у момент трагедії стояли неподалік і бачили, як автомобіль "Жигулі" на повній швидкості збив двох чоловіків, які переходили дорогу. Декілька водіїв таксі поїхали за машиною, що здійснила ДТП, і по рації передали інформацію про шлях її проходження.

Незабаром "Жигулі" з розбитим лобовим склом і фарою, погнутим капотом і плямами крові на бампері були знайдені. П`яний водій спробував сховатися, але був затриманий.

З`ясувалося, що винуватець ДТП має три судимості, а їхав він з поминок за недавно померлим братом. Який, до слова, раніше був п`ять разів судимий.