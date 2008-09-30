Індекс Dow Jones поставив рекорд падіння за всю історію існування

Ринок акцій США 29 вересня 2008г. закрився рекордним зниженням провідних індексів. Основною причиною зниження котирувань стало відхилення палатою представників конгресу США законопроекту про підтримку фінансового ринку країни шляхом виділення 700 млрд дол. Це підсилило побоювання інвесторів, що економічні проблеми в країні закінчаться ще не скоро.

Посилили становище на торгових майданчиках і деякі корпоративні новини. Так, без особливого ентузіазму сприйняли інвестори повідомлення про придбання банківського бізнесу Wachovia Corp. американським Citigroup за посередництва уряду за 2,1 млрд дол.

Citigroup також прийме на себе боргові зобов`язання компанії у розмірі 53 млрд дол. На цьому фоні котирування Wachovia обвалилися на 81,6%, а акції Citigroup подешевшали на 11,9%.

З песимізмом сприйняли інвестори і повідомлення з Європи. Так, уряд Великобританії націоналізує британський банк Bradford & Bingley. Крім того, вимушеній націоналізації піддалася найбільша в Бельгії фінансова група Fortis після екстрених переговорів з президентом Європейського ЦБ Жан-Клодом Тріше. На цьому фоні значно знизилися котирування фінансових компаній США, зокрема J.P.Morgan Chase & Co. Inc. (-15%).

Також в мінусі торгова сесія розпочалася для компаній добувного і нафтового сектора. Унаслідок зниження цін на нафту і мідь помітно подешевшали акції таких компаній, як Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (-16,6%) і ExxonMobil Corp. (-8,3%).

Не краща ситуація на торгових майданчиках і для виробників електроніки. Зокрема, котирування виробника комп`ютерної техніки Apple Inc. знизилися на 18%, після того, як ряд аналітиків знизили рекомендації по акціях компанії.

За підсумками торгової сесії 29 вересня 2008г. індекс Dow Jones, який є основним показником ділової активності в США, вперше за свою історію впав за підсумками однієї сесії на 777,68 пункта (-6,98%) і склав 10365,45 пункта. NASDAQ знизився на 199,61 пункта (-9,14%) і склав 1983,73 пункта, S&P 500 - на 106,62 пункта (-8,79%) - до 1106,39 пункта.

РБК