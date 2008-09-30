Савік Шустер купив талісман - репродуктивного бика

Поява в студії програми "Шустер Live" на телеканалі «Україна» екс-заступника київського мера Ірени Кільчицкої «одразу після пологів – до нас в студію», як не забув підкреслити Шустер, спровокувало дискусію про матримоніальні плани приблизно 40% українських жінок (вийти заміж за іноземця, якщо за француза – так взагалі щастя) репродуктивного віку.

У процесі з`ясувалося, що ведучий чи то не розчув слова гостей в студії, чи то не знає, що таке «репродуктивний вік». Принаймні Шустер перепитав: «Якого віку?». «Репродуктивного віку, - уточнила Кільчицька, - від 20-ти до 40-а років».

«Ось репродуктивний вік... Я сьогодні придбав талісман успіху. Це репродуктивний бик, який читає "Бичачий кур`єр", - несподівано відреагував Шустер. - Це бичачий громадянин справжній. Я його... Хай тут».

«Ну добре, що це не інсталяція за 19 мільйонів доларів», - не залишилася у боргу Кільчицька.