У Криму знову оголошено штормове попередження

В Автономній Республіці Крим оголошено штормове попередження - на більшій частині території півострова очікується посилення південного вітру з переходом на північно-західний до 15-20 м/с.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Головного управління МНС України в Криму з посиланням на кримський Гідрометеоцентр.

За прогнозами синоптиків, в автономії очікуються короткочасні дощі, грози, місцями слабкий град. "Під час сильного вітру якомога менше перебувайте в зоні аварійних насаджень і будов, уникайте походів у гори, купання в морі під час сильного шторму, остерігайтеся обірваних електричних проводів", - попереджає жителів і гостей автономії кримське управління МНС. При виникненні аварійної ситуації рятувальники рекомендують негайно повідомляти про це у відповідну службу.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня в результаті сильного штормового вітру і дощу без електрики залишилися 73 населених пункту Криму, повалені дерева в ряді регіонів автономії, потонуло декілька чоловік, які купалися в шторм. До 31 серпня подачу електроенергії було відновлено.