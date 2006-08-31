Проїзд у метро може подорожчати на 35 копійок

Вартість однієї поїздки в Харківському метро незабаром може зрости з 50 до 85 копійок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації, такий рівень оплати було визнано прийнятним на засіданні робочої групи, що обговорювала питання про нові тарифи на проїзд в метро.

Підбиваючи підсумки наради, голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ зазначив, що “Харківський метрополітен запропонував підвищити тариф до однієї гривні, але розрахунок показав, що ми зможемо підтвердити ціну тільки 85 копійок. Тому на робочому етапі погоджена саме ціна 85 копійок, і документи направлено на узгодження з іншими службами”.

Крім того, керівник області сказав, що думка Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА про перегляд існуючого тарифу на проїзд в метро стала однією з підстав для розгляду даного питання. “Вчора я говорив з Михайлом Марковичем ДОБКІНИМ. Виконком ухвалить відповідне рішення, сподіваюся, найближчим часом. Після чого цей регуляторний акт ми викладемо для обговорення протягом місяця, і після цього буде ухвалено рішення", - поінформував А.АВАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, напередодні мер Харкова М.ДОБКІН заявив, що підвищення тарифів на проїзд у метро може зрости до 85 коп.-1 грн.