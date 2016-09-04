В Одесі вночі загорілося військове судно "Донбас", пожежу загасили

Як повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України, 4 вересня о 4:40 чергово-вахтовою службою пошуково-рятувального судна "Донбас" було виявлене задимлення в районі одного із бойових постів.

За викликом на місце події оперативно прибули підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувальна група дивізіону рятувальних суден, пожежний розрахунок Західної Військово-морської бази.

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Крім того, до гасіння загоряння залучалися засоби пожежогасіння Одеського порту.

Станом на 7:30 загоряння було локалізовано. Постраждалих немає.

Ситуація повністю контрольована. Причини загоряння уточнюються.

Зазначимо, що до 2014 року "Донбас" розміщувався у Севастополі, але в березні був захоплений російськими окупантами. В квітні того ж року судно було "повернуте" Україні та перебазоване до Одеси.