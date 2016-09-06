МЗС підтвердило загибель українця при обвалі парковки в Тель-Авіві, ще один поранений

Про це у коментарі УНІАН повідомила представник консульської служби МЗС Ореста Старак.

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"Ми маємо підтвердження від нашого посольства в Ізраїлі про те, що один наш громадянин загинув у цій надзвичайній події", - сказала вона.

Також Старак зазначила, що за останньою інформацією від компетентних органів Ізраїлю, всього в результаті обвалу загинуло три особи, поранені 25 і ще 4 вважаються зниклими.