МЗС підтвердило загибель українця при обвалі парковки в Тель-Авіві, ще один поранений
11:00, 06 вересня 2016Суспільство
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У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель українця та поранення ще одного в результаті обвалу багаторівневої парковки в Тель-Авіві.
Обвал парковки в Тель-Авіві / Magen David Adom
Про це у коментарі УНІАН повідомила представник консульської служби МЗС Ореста Старак.
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"Ми маємо підтвердження від нашого посольства в Ізраїлі про те, що один наш громадянин загинув у цій надзвичайній події", - сказала вона.
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Також Старак зазначила, що за останньою інформацією від компетентних органів Ізраїлю, всього в результаті обвалу загинуло три особи, поранені 25 і ще 4 вважаються зниклими.
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