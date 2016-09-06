При обвалі парковки у Тель-Авіві загинув українець – ЗМІ
09:04, 06 вересня 2016Суспільство
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Жертвою аварії став будівельник з України.
Обвал на парковці / Yaron Brener
При обвалі недобудованого чотирирівневого паркування у Тель-Авіві загинули дві людини, ще 23 отримали поранення, передає Сіньхуа.
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Як повідомила прес-секретар поліції Люба Самрі, серед жертв 28-річний будівельник з України. Особа другого загиблого поки не встановлена.
Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами.
Як повідомлялось, у понеділок вдень районі Тель-Авіва Рамат-ха-Хаяль обвалилася багаторівнева підземна парковка. Причина інциденту поки не названа.
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