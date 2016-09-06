При обвалі парковки у Тель-Авіві загинув українець – ЗМІ

При обвалі недобудованого чотирирівневого паркування у Тель-Авіві загинули дві людини, ще 23 отримали поранення, передає Сіньхуа.

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Як повідомила прес-секретар поліції Люба Самрі, серед жертв 28-річний будівельник з України. Особа другого загиблого поки не встановлена.

Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами.

Як повідомлялось, у понеділок вдень районі Тель-Авіва Рамат-ха-Хаяль обвалилася багаторівнева підземна парковка. Причина інциденту поки не названа.