При обвалі парковки у Тель-Авіві загинув українець – ЗМІ

09:04, 06 вересня 2016
Суспільство
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Жертвою аварії став будівельник з України.

Израиль / Yaron Brener

При обвалі недобудованого чотирирівневого паркування у Тель-Авіві загинули дві людини, ще 23 отримали поранення, передає Сіньхуа.

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Як повідомила прес-секретар поліції Люба Самрі, серед жертв 28-річний будівельник з України. Особа другого загиблого поки не встановлена.

Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами.

Як повідомлялось, у понеділок вдень районі Тель-Авіва Рамат-ха-Хаяль обвалилася багаторівнева підземна парковка. Причина інциденту поки не названа.

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