Круїзний лайнер з 1040 пасажирами потрапив в аварію в Греції

Круїзний лайнер з 1040 пасажирами на борту в неділю потрапив в аварію в афінській гавані Пірей, постраждалих немає.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це повідомила представник міністерства торгового флоту Греції.

Круїзний лайнер "Crystal Serenity" виходив з Туреччини. Забираючи лоцмана на вході в гавань Пірея, судно врізалося у причал.

"Судно дістало невеликі пошкодження. До тепер інформації про постраждалих не надходило. Судно пришвартоване", - повідомила представник міністерства.