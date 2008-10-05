Круїзний лайнер з 1040 пасажирами потрапив в аварію в Греції
19:43, 05 жовтня 2008Суспільство
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Врізався в причал, забираючи лоцмана
Круїзний лайнер з 1040 пасажирами на борту в неділю потрапив в аварію в афінській гавані Пірей, постраждалих немає.
Як передає ІТАР-ТАРС, про це повідомила представник міністерства торгового флоту Греції.
Круїзний лайнер "Crystal Serenity" виходив з Туреччини. Забираючи лоцмана на вході в гавань Пірея, судно врізалося у причал.
"Судно дістало невеликі пошкодження. До тепер інформації про постраждалих не надходило. Судно пришвартоване", - повідомила представник міністерства.
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