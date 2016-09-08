39% українців - за повну заборону працевлаштування "гастарбайтерів" - опитування

13:31, 08 вересня 2016
Суспільство
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22% опитаних вважають, що не потрібно обмежувати працевлаштування в Україні мігрантів з інших країн, 28% – вважають, що варто суттєво обмежити, але не забороняти, водночас 39% – за повну заборону. 

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В динаміці з 2012 року фіксується погіршення ставлення до працевлаштування в Україні мігрантів по усім соціально-демографічним групам, окрім молоді та жителів Донбасу та Заходу, які налаштовані більш лояльно.

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Опитування проведене Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Аналітичного центру RATING Pro.

Протягом 21-28 червня 2016 року опитано 2200 респондентів в усіх регіонах України, крім АР Крим та непідконтрольних частин Донецької та Луганської областей. Помилка репрезентативності не більше 2,1%.

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