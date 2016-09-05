У Парижі пройшов мітинг на захист азіатських мігрантів

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на Associated Press.

Місцеві чиновники і представники правлячої Соціалістичної партії приєдналися до акції протесту, організованої представниками китайської громади і активістами, які борються з расизмом.

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Демонстранти закликають поліцію забезпечити захист мігрантів. Приводом для акції протесту стала загибель китайського кравця в минулому місяці в паризькому передмісті Обервіль після спроби пограбування.

Адвокат постраждалого каже, що напад стався на етнічному грунті, і китайська громада стверджує, що випадки нападів з боку озброєних грабіжників трапляються постійно.

Міністр внутрішніх справ Бернар Казнєв зустрівся з родиною загиблого і обіцяв посилити заходи безпеки.