В Херсонській області оголосили штормове попередження
09:34, 06 жовтня 2008Суспільство
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Сильні дощі, пориви вітру - до 25 м/с
В Херсонській області на сьогодні оголошено штормове попередження – очікують грози і сильний вітер.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації, 6 жовтня місцями в регіоні очікуються сильні дощі, подекуди грози, на узбережжі морів пориви вітру 15-20 м/с, місцями - до 25 м/с.
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