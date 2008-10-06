В Херсонській області оголосили штормове попередження

В Херсонській області на сьогодні оголошено штормове попередження – очікують грози і сильний вітер.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації, 6 жовтня місцями в регіоні очікуються сильні дощі, подекуди грози, на узбережжі морів пориви вітру 15-20 м/с, місцями - до 25 м/с.