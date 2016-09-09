Прокуратура провела обшуки у справі розкрадання грошей під час реконструкції НСК "Олімпійський"

18:58, 09 вересня 2016
Суспільство
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Столична прокуратура провела обшуки та вилучила фінансову документацію на низці підприємств у Києві та Одесі, які були задіяні у реконструкції столичного НСК "Олімпійський" під час підготовки до Євро-2012.

Фото УНИАН

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби прокуратури Києва Надія Максимець. «Обшуки відбулися в рамках відкритого раніше, але не завершеного належним чином кримінального провадження щодо нецільового витрачання державних коштів. Вилучено фінансово-господарську документацію, яка стосується закупівлі та встановлення світлодіодних електронних табло і крісел за завищеною вартістю», - сказала Максимець і зауважила, що на даний час «може йтися про суму збитків у 9,2 млн грн».

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За її словами, вилучені документи відправлено на експертизу, за результатами якої сума збитків буде уточнена.

«Також після цього будемо виходити на конкретних посадових осіб, винних в оборудках, щоб висунути їм обвинувачення», - зазначила представник столичної прокуратури.

Вона повідомила, що кримінальне провадження відкрито за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

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