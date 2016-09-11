Скандальний американський боєць отримав паспорт "ЛНР" (відео)

02:49, 11 вересня 2016
Суспільство
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Ватажок самопроголошеної "ЛНР" Ігор Плотницький вручив "паспорт" фейкової "республіки" відомому бійцю змішаних єдиноборств ММА Джеффу Монсону на прізвисько "Сніговик".

Скриншот

Як повідомляють російські ЗМІ, Монсон приїхав на окуповану частину Донбасу і побував на концерті з нагоди відзначення 221-ї річниці заснування Луганська, пише ZN.ua. У своєму виступі він заявив, що "щасливий стати громадянином "ЛНР", і що раніше він особисто звертався до Плотницького за "паспортом".

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Як відомо, у 45-річного американця Джеффа Монсона, який нещодавно оголосив про швидке завершення спортивної кар'єри, є своєрідне хобі – колекціонування паспортів.

У грудні 2015 року він став громадянином Росії і програв нокаутом у першому ж бою під прапором РФ камерунцю Дональду Нджатаху, який живе і тренується в українському місті Черкаси.

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