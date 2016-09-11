Скандальний американський боєць отримав паспорт "ЛНР" (відео)
Ватажок самопроголошеної "ЛНР" Ігор Плотницький вручив "паспорт" фейкової "республіки" відомому бійцю змішаних єдиноборств ММА Джеффу Монсону на прізвисько "Сніговик".
Як повідомляють російські ЗМІ, Монсон приїхав на окуповану частину Донбасу і побував на концерті з нагоди відзначення 221-ї річниці заснування Луганська, пише ZN.ua. У своєму виступі він заявив, що "щасливий стати громадянином "ЛНР", і що раніше він особисто звертався до Плотницького за "паспортом".
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Як відомо, у 45-річного американця Джеффа Монсона, який нещодавно оголосив про швидке завершення спортивної кар'єри, є своєрідне хобі – колекціонування паспортів.
У грудні 2015 року він став громадянином Росії і програв нокаутом у першому ж бою під прапором РФ камерунцю Дональду Нджатаху, який живе і тренується в українському місті Черкаси.