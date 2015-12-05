Лисенко каже, що скандальний російський актор Пореченков знову хоче приїхати до бойовиків "ДНР"

Українські розвідники дізнались про плани російського актора Михайла Пореченкова, який підтримує бойовиків на Донбасі, відвідати тимчасово окупований Новоазовськ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За даними розвідки, представники російського шоу-бізнесу продовжують демонструвати свою підтримку злочинців, які загарбали українські території. Невдовзі до Новоазовська очікується приїзд Михаїла Пореченкова, який раніше стріляв по українських військах під час битви за Донецький аеропорт», - заявив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, минулого року в Інтернеті з'явився відеозапис, на якому Пореченков під час поїздки до Донецька разом з бойовиками відкрив вогонь з автомата в бік Донецького аеропорту, який захищали українські силовики.

31 жовтня СБУ відкрила кримінальне провадження проти Пореченкова за ст. 258-3 Кримінального кодексу України за участь у терористичній діяльності так званої «ДНР».

Крім того, Слідчим управлінням МВС України відкрито кримінальне провадження проти Пореченкова за ст. 260 ч. 4 Кримінального кодексу України (участь у складі воєнізованих або збройних формувань у нападі на підприємства, організації або громадян).

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Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Пореченков в Донецьку «у складі озброєної банди особисто брав участь в обстрілі підрозділів українських Збройних сил з автоматичної зброї. Ці кадри обійшли телеекрани, в повному обсязі викриваючи цього громадянина Росії у скоєнні злочину на території України. Згідно з Кримінальним кодексом України, такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років».

На початку 2015 року правоохоронні органи України оголосили Пореченкова в розшук.