Колишній прикордонник намагався вивезти з України понад 40 кілограмів бурштину (відео)

На Львівщині 12 вересня прикордонники у пункті пропуску «Рава-Руська» затримали громадянина України при спробі вивезти з України майже 40 кг коштовного каміння (бурштину).

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області, для виїзду з України через пункт пропуску «Рава - Руська - Гребенне» мешканець Львова обрав смугу спрощено митного контролю «зелений коридор».

Під час огляду транспортного засобу у працівників митниці виникли підозри щодо можливого приховування товарів обмежених до переміщення. Автомобіль скерували у бокс поглибленого огляду і в конструктивних порожнинах під задніми сидіннями автомобіля виявили необроблене каміння різних розмірів і відтінків жовтого та коричневого кольору (необроблений бурштин) загальною вагою 38,53кг, вартість якого складає близько 3 млн грн.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил, за ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Бурштин та легковий автомобіль Fiat Croma, яким його перевозили, вилучено.

Як повідомив на своїй сторінці у «Фейсбук» помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, вивезти бурштин намагався колишній офіцер Львівського прикордонного загону, який нещодавно був звільнений зі служби.