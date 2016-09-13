Львівська облрада надала воїнам-добровольцям статус учасників бойових дій

Депутати Львівської обласної ради сьогодні, 13 вересня, прийняли рішення про надання статусу учасників бойових дій бійцям добровольчих батальйонів з числа жителів області.

Як передає кореспондент УНІАН, за рішення "Про визнання бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності і державного суверенітету на сході України" проголосували 73 депутати.

Отже, згідно з прийнятим рішенням, тепер такі особи зможуть отримати одноразову грошову допомогу з обласного бюджету у розмірі 3 тисяч гривень. Мова йде про бійців-добровольців із числа жителів Львівської області.

Виконавчим органам влади доручено подати на затвердження Львівській обласній раді відповідні зміни в Комплексну програму соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їх сімей, а також сімей героїв Небесної сотні на 2016-2019 роки та розробити порядок надання матеріальної допомоги таким бійцям.

Читайте такожПорошенко: Через військкомати на фронт прийшли 300 тисяч осіб

Крім того, при Львівській обласній раді доручено утворити комісію з визнання бійців-добровольців АТО, до складу якої повинні увійти представники обласної ради, учасники та/або ветерани АТО, представники громадських організацій, що надають підтримку військовим підрозділам в зоні АТО.

У проекті рішення також йдеться про намір звернутися до Верховної Ради та Кабінету міністрів з пропозицією законодавчого врегулювання та встановлення процедури надання статусу, обсягу соціальних пільг і гарантій для учасників добровольчих формувань, які в подальшому не увійшли до складу створених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

"Цей проект рішення можливо запізнілий, але все ж він прийнятий, - зазначив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. - Я сподіваюся, що комісія, яка буде працювати з добровольцями, буде працювати неупереджено і справедливо, і зможе розібратися в кожному конкретному питанні".

У Львівській обласній раді налічується 84 депутати.