За "законом Савченко" звільнилися з в'язниць 9 тисяч осіб - поліція

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України Вадим Троян на сторінці в Facebook.

За його інформацією, кожен десятий з тих, хто вийшов на свободу за "законом Савченко" затриманий, а половину з них знову заарештували.

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У Нацполиції підкреслили, що Верховна Рада повинна терміново внести законодавчі зміни в цей закон.

"Найголовніше - вибрати категорії злочинців, на яких цей закон не буде поширюватися зовсім (вбивці, ґвалтівники, рецидивісти і т. д.)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в листопаді 2015 року прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення в строк покарання», автором якого був народний депутат Савченко. Документ набув чинності 24 грудня 2015 року.

Згідно «закону Савченко», один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі. У Генпрокуратурі заявили, що виступають за внесення змін до «закону Савченко». У ГПУ вважають, що цей закон дозволив достроково вийти на свободу і істотно зменшити терміни відбування покарання небезпечним злочинцям.

30 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що МВС і Мін'юст розробили пропозиції щодо коригування «закону Савченко» в частині амністії рецидивістів і осіб, що вчинили тяжкі злочини.