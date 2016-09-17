Кіберполіція викрила ділків, які підробляли документи на шенгенські візи

Про це поінформував перший заступник глави Нацполіції – начальник кримінальної поліції Вадим Троян, повідомляє прес-служба Нацполіція.

За його словами, до Департаменту кіберполіції звернулися представники польского посольства в Україні. Йшлося про те, що невстановлені особи надають послуги з виготовлення шенгенських віз та закордонних паспортів. Ділки використовували підроблені документи.

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Слідчі ГУ Нацполіції у Львівській області відкрили кримінальну справу за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Оперативники провели комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали організатора злочинного бізнесу і трьох його спільників. Шахраї розповсюджували рекламу в соціальній мережі про надання послуг з виготовлення шенгенських віз та закордонних паспортів. Поліцейські встановили адресу офісу, з якого здійснювалась протиправна діяльність.

«Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили печатки та штампи різних юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, підроблені печатки та штампи банківських установ. Також комп’ютерну техніку, за допомогою якої виготовлялись підроблені документи, мобільні телефони, які використовувались для спілкування з клієнтами», - зазначив Троян.

Він додав, що поліцейські також виявили підроблені виписки з банківських рахунків та довідки про розміри зарплат, які обов’язково мають подаватися у посольства для отримання віз.