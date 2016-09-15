Парубій назвав дату, коли Європарламент може розглянути питання про безвізовий режим

Про це у коментарі ТСН розповів спікер Верховної Ради України Андрій Парубій, який 14 вересня зустрівся з президентом Європарламенту Мартіном Шульцем.

За словами Парубія, Комітет Європарламенту має затвердити остаточну редакцію безвізового режиму, і у перший сесійний тиждень жовтня (3-6 жовтня) Європарламент може його розглянути і схвалити.

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"Ми з президентом (Мартіном Шульцем) домовились, що він зробить усе можливе, щоб це питання у перший пленарний тиждень після Комітету попало на порядок денний і було прийнято Європейським парламентом. Я дуже розраховую, що цей план вдасться реалізувати і я дуже надіюся, що зовсім незадовго ми зможемо бути свідками успішного і вже остаточного рішення Європарламенту", - сказав Андрій Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція стала наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.

5 вересня учасники засідання Комітету Європейського парламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ не надали жодних заперечень до доповіді щодо надання Україні безвізового режиму.

13 вересня президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що Україна в жовтні отримає безвізовий режим з Євросоюзом.