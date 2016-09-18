Через сутички під посольством Росії затримано двоє людей, в тому числі депутат Київради від "Свободи"

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

Зазначимо, що раніше серед протестуючих був помічений скандальний депутат Київради від "Свободи", колишній депутат Верховної Ради Ігор Мірошниченко.

"Прийшли люди, які принесли так зване "опудало" з головою нібито Володимира Путіна, принесли плакати "Смерть Росії!". Вони назвалися громадянами РФ. Кажуть, що голосувати не будуть, це їхня принципова позиція", - повідомила кореспондент.

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"Після сутичок вже затримали двох осіб, один є депутатом Київради, його направили в одне з відділень поліції. Другому сказали, що він затриманий за хуліганство. Зараз ми бачимо, що деякі з протестувальників витирають ноги об прапор Росії", - повідомила вона.

Зазначається, що проголосувати на території посольства РФ у Києві вже встигли близько 30 російських громадян.

Близько 300-400 правоохоронців оточили будівлю посольства і намагаються забезпечити доступ росіянам на виборчу дільницю.

Раніше під будівлею посольства сталися сутички протестувальників з поліцією, учасники акції протесту намагалися заблокувати будівлю і не пускали всередину нього російських виборців. Також вони намагалися знести огорожу дипустанови.

Крім того, під будівлею посольства був побитий чоловік.

В свою чергу, як повідомила прес-служба партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", затримано саме її депутата у Київраді - Володимира Назаренка.